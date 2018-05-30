زر طوارئ.. جديد أوبر في أميركا

أعلنت شركة أوبر إضافة زر خاص للطوارئ في خدمتها داخل أميركا، يمكن الوصول إليه بسهولة من شاشة التطبيق الرئيسية.

ويأتي زر الطوارئ في قائمة "مركز الأمان" والتي تمنح مستخدمي التطبيق طريقة سرعة للاتصال بالطوارئ في حال حدوث خطأ ما أثناء الرحلة.

مدير إدارة المنتجات في شركة أوبر ساشين كانسال قال: إن إيجاد زر الطوارئ يعني بالضرورة تعزيز الشعور بالأمن لمستخدمي أوبر، فمعرفة وجوده فقط تعني بالضرورة منع حدوث أية مشاكل من قبل السائقين.

وخدمة الطوارئ ستتوفر للمستخدمين فقط، ولكن سيتم إضافتها لاحقا للسائقين لحمايتهم من مشاكل بعض الركاب.

ويسمح زر الاتصال بالطوارئ بمزامنة البيانات مع مركز 911 في أميركا والذي يعطي تفاصيل الرحلة بالكامل وتحديد مكان الراكب وأين وصلت الرحلة.

واختبرت أوبر الخدمة في بعض المدن الأميركية مثل ساوث كارولينا وتينسي وفلوريدا، إذ لم يتعدى الخطأ في تحديد مكان السيارة الـ10 في المئة.

وكانت أوبر قد أطلقت ميزة الاتصال بالطوارئ لأول مرة في الهند في عام 2015.