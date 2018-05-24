جديد 'أوبر': تاكسي طائر

كشفت شركة "أوبر" عن خطة لتطوير سيارة أجرة كهربائية طائرة، وذلك من خلال مركز للتكنولوجيا المتقدمة في باريس.

وأعلنت أوبر خلال قمة "Uber Elevat" أنه سيتم افتتاح المركز بميزانية تبلغ 24 مليون دولار.

وستبدأ عملية التطوير بوضع خوارزميات الذكاء الاصطناعي وأنظمة الملاحة الجوية اللازمة لدعم خدمة التاكسي الجوي.

وتشمل منظومة التاكسي الجوي نماذج لمركبات نقل حسب الطلب معتمدة على تقنيات التعلم الآلي، مع محاكاة إدارة الملاحة الجوية عالية الكثافة على ارتفاعات منخفضة، كما سيتم مراعاة الأنظمة الجديدة مع أنظمة الطيران الأوروبية، ناهيك عن تطوير شبكات ذكية لدعم أساطيل مركبات المستقبل الكهربائية على الأرض وفي النقل الجوي.

وقال المدير التنفيذي لشركة أوبر دارا خسروشاهي، في بيان صحافي "إن بناء مستقبل مدننا سيتطلب أفضل العقول وأكثرها ذكاء، ومع وجود مهندسين على مستوى عالمي ودور رائد في مجال الطيران العالمي، فإن فرنسا تعد المكان الأمثل لتطوير برنامجUber Elevate ".

وقال رئيس مشروع Elevate اريك أليسون: "سوف يتم افتتاح مختبر باريس هذا الخريف، والذي يتواجد ضمن نخبة من المهندسين وخبراء تعلم الآلة والموهوبين في مجال الرؤية الحاسوبية”، وأضاف أن الأبحاث سوف تركز على الإمكانيات المختلفة المتعلقة بإدارة المجال الجوي والاستقلالية وشبكات الاتصالات في الوقت الحقيقي وتخزين الطاقة وأنظمة الشحن.

وحصلت الشركة مؤخرًا على تصريح من قبل هيئة الطيران الفيدرالية لاختبار أنظمة الطائرات بدون طيار في أميركا، وذلك بعد أن تراجعت جهود الشركة فيما يخص تطوير الجيل القادم من مركبات النقل ذاتية القيادة وإغلاقها مؤخرًا برنامجها لاختبار السيارات ذاتية القيادة في ولاية أريزونا.