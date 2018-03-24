المؤبد لطالب لجوء عراقي في بريطانيا

قضت محكمة بريطانية بالسجن 34 عاما على العراقي أحمد حسن الذي أدين بتهمة محاولة القتل في اعتداء وقع بمحطة مترو بارسونز غرين في لندن في 15 أيلول/سبتمبر 2017.

وكانت قنبلة يدوية الصنع قد انفجرت جزئيا في إحدى عربات المترو في المحطة ما أدى إلى إصابة 30 جريحا.

وقال القاضي تشارلز هادون-كيف خلال إصدار حكمه إن حسن فشل في التسبب في مذبحة بعد خلل في العبوات، لكنه لا يزال يشكل خطرا على العامة.

وخاطب القاضي حسن قائلا: "لقد انتهكت تعاليم القرآن والإسلام إلى جانب قوانين جميع الأفراد المتحضرين"، مضيفا أن "من المؤمل أن تدرك هذا في يوم ما".

وأضاف القاضي أن القرآن "كتاب سلام" تحرم تعاليمه الإرهاب والجريمة، مضيفا "سيكون لديك الكثير من الوقت لدراسة القرآن في السجن خلال السنوات المقبلة".

وذكرت صحيفة إندبندنت أن الحكومة البريطانية ستسعى إلى ترحيل حسن إلى العراق عندما تنتهي الفترة المحكوم بها في المملكة.

تجدر الإشارة إلى أن حسن كان طالب لجوء يقيم مع عائلة تبنته في سانبوري وكان يدرس الإعلام.

وذكرت الصحيفة أن عمره يتراوح بين 18 و21 عاما، مشيرة إلى أنه كذب على السلطات بشأن سنه عندما وصل إلى بريطانيا قادما من كاليه في فرنسا، بهدف الحصول على امتيازات خاصة متوفرة للأطفال من طالبي اللجوء.