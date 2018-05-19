بريطانيا تشهد زفافا ملكيا والعالم يتابع

تشهد بريطانيا السبت زفاف الأمير هاري من الأميركية ميغان ماركل في ويندسور خلال مراسم يتابعها العالم.

ومن المتوقع أن يتدفق نحو 100 ألف شخص على البلدة الواقعة على بعد حوالى 30 كيلومترا غرب لندن، فيما تنظم احتفالات في أماكن مختلفة من البلاد لمتابعة مراسم الزفاف.

وتبدأ مراسم الزفاف في الساعة الـ11 بتوقيت غرينتش في كنيسة القديس جاورجيوس في قصر ويندسور في حضور جدة الأمير هاري الملكة إليزابيث الثانية البالغة من العمر 92 عاما، وشخصيات منهم زملاء ميغان في مسلسل "سوتس" الأميركي الشهير.

وستجرى المراسم الكنسية التقليدية لكنيسة إنكلترا، مع إضافات مثل جوقة تغني أغنية "ستاند باي مي".

وستدخل ميغان الكنيسة بمفردها ثم يرافقها إلى مذبح الكنيسة حماها الأمير تشارلز فيما يغيب والدها لأسباب صحية.

وبعد انتهاء المراسم يعبر هاري (33 عاما) وماركل (36 عاما) شوارع ويندسور في عربة مكشوفة تجرها جياد.