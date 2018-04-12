صحيفة: بريطانيا تحرك غواصات باتجاه سورية

قالت صحيفة ديلي تليغراف الأربعاء إن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أمرت غواصات بالتحرك بحيث تكون على مسافة تتيح لها إطلاق صواريخ على سورية، وذلك استعدادا لتوجيه ضربات للنظام السوري "قد تبدأ مساء الخميس على أقرب تقدير".

وذكرت الصحيفة أن ماي لم تتوصل إلى قرار نهائي بشأن مشاركة بريطانيا في أي ضربات ردا على هجوم دوما الكيميائي، لكنها تريد أن تتوافر القدرة على التحرك السريع.

ونقلت الصحيفة عن مصادر بالحكومة قولها إن بريطانيا "تفعل كل ما يلزم" لضمان أن تكون قادرة على إطلاق صواريخ توماهوك من الغواصات على أهداف عسكرية في سورية.

ودعت ماي حكومتها لاجتماع طارئ الخميس لمناقشة رد فعل لندن على الهجوم الكيميائي في دوما، بحسب ما أعلنت الحكومة البريطانية الأربعاء.

وكان الرئيس دونالد ترامب قد حمل النظام السوري وحلفاءه الروس المسؤولية عن الهجوم الكيميائي الذي وقع السبت وأسفر عن مقتل عشرات.

وقال البيت الأبيض إن كل "الخيارات مطروحة على الطاولة" بشأن الرد على الهجوم الكيميائي، وإن "القرارات النهائية بهذا الصدد لم تتخذ بعد".