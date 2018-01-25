ماي: ترامب سيزور المملكة المتحدة

أعلن مكتب رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي الخميس أن الرئيس دونالد ترامب سيزور المملكة المتحدة في وقت لاحق هذا العام، حسب بيان رسمي.

وذكر مصدر حكومي بريطاني أن هذه الزيارة من المتوقع أن تجري في "النصف الثاني" من العام الحالي لكن لم يتم اتخاذ قرار حتى الآن في هذا الشأن.

والتقى ترامب الخميس بماي على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا.

وناقش الزعيمان في محادثاتهما ملفات إيران وسورية ومستقبل العلاقات التجارية.

وقال بيان مكتب رئيسة الوزراء البريطانية إن "رئيسة الحكومة والرئيس (الأميركي) اختتما المحادثات بالطلب من المسؤولين العمل معا لوضع التفاصيل النهائية لزيارة يقوم بها الرئيس إلى المملكة المتحدة في وقت لاحق هذا العام".