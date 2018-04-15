تحذير أميركي-بريطاني لنظام الأسد

قال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون الأحد إن بريطانيا ستبحث ”الخيارات“ مع حلفائها إذا استخدم الرئيس السوري بشار الأسد أسلحة كيميائية مرة أخرى ضد شعبه.

ويأتي هذا التحذير البريطاني بعد أن توعدت الولايات المتحدة بتنفيذ ضربات كتلك التي نفذتها بالتعاون مع بريطانيا وفرنسا فجر السبت، في حال أقدم الأسد على استخدام الأسلحة الكيميائية ضد شعبه.

وقالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إن أي موقف أميركي مستقبلي يعتمد تماما على ما سيفعله الأسد. وأكدت مندوبة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة نكي هيلي إن بلادها مستعدة في أي لحظة للرد عسكريا على النظام السوري في حال تجرأ على استخدام أسلحة كيميائية مرة أخرى.

ودعم جونسون قرار رئيسة الوزراء تيريزا ماي بالانضمام للولايات المتحدة وفرنسا في ضرب منشآت للأسلحة الكيميائية في سورية، قائلا إنه كان تصرفا صائبا لمنع استخدام مثل تلك الأسلحة..