الأمم المتحدة تكثف تفتيش السفن المتجهة إلى اليمن

أعلن مسؤولون في الأمم المتحدة أن المنظمة الدولية تكثف عمليات تفتيش سفن الإغاثة المتجهة إلى اليمن لضمان عدم تهريب أي أسلحة وتسريع إيصال المساعدات الإنسانية.

وبموجب حظر سلاح يفرضه مجلس الأمن الدولي على اليمن يتمركز مراقبون من لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش في موانئ جيبوتي ودبي وجدة وصلالة لمراقبة الشحنات المتوجهة إلى اليمن.

وأكد الفريق الذي يساعد منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن ليز غراندي لوكالة أنباء رويترز اتخاذ خطوات لتحسين قدرات لجنة الرصد بزيادة عدد مفتشيها من أربعة إلى 10 مفتشين ومراقبيها من ستة إلى 16 مراقبا فضلا عن تعزيز التكنولوجيا المستخدمة في تفتيش السفن.

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي يكثف الحوثيون الذين يسيطرون على أغلب مناطق شمال اليمن هجماتهم على السعودية وبعد استهدافهم لناقلة نفط سعودية الثلاثاء.

وتتهم المملكة إيران بإمداد الحوثيين بالصواريخ، فيما تنفي طهران ذلك.