الأمم المتحدة تحث على الرضاعة الطبيعية

‬‬‬قالت منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) إن الرضاعة الطبيعية يجب أن تكون الوسيلة الوحيدة لتغذية الرضع، منذ ولادتهم ولمدة عامين، حتى المولودين مبكرا أو ناقصي الوزن أو المرضى.

وأضافت المنظمتان، التابعتان للأمم المتحدة، أن المستشفيات والمنشآت الصحية يجب أن تحث الأمهات على إرضاع صغارهن طبيعيا بعد الولادة مباشرة وألا تشجع على استخدام حليب الأطفال إلا إذا كان هناك سبب طبي يدعو لذلك.

وقال الدكتور لورنس جرومر-سترون الخبير في منظمة الصحة العالمية إن المبادرة "تتعلق بالأيام الأولى من حياة الرضع وما يحدث في مراكز الولادة... هذه الأيام حاسمة في ضمان أن الرضاعة الطبيعية ستبدأ بشكل مناسب".

وقالت منظمة الصحة إن الرضاعة الطبيعية خلال ساعة واحدة من الولادة تقلل من فرص إصابة الرضيع بعدوى أو سوء تغذية.

وأضافت أن الرضاعة الطبيعية خلال أول عامين من عمر الأطفال من شأنها أن تنقذ أرواح أكثر من 820 ألف طفل كل عام.

ودعت منظمة الصحة العاملين في المجال الطبي إلى المساعدة في زيادة معدل الاعتماد على الرضاعة الطبيعية وحدها خلال الأشهر الستة الأولى من مولد الطفل، وهو المعدل الذي قالت إنه تراجع إلى حوالي 40 في المئة في جميع أنحاء العالم.

وقال جرومر-سترون إن على الأمهات في الوقت نفسه ألا تشعرن بالذنب إذا ما اضطررن للتخلي عن الرضاعة الطبيعية.