الأمم المتحدة تطالب بالكشف عن مصير ناشطين سعوديين

دعا مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الثلاثاء السعودية إلى تقديم معلومات بشأن محتجزين من الناشطين في مجال حقوق المرأة وغيرهم وضمان "حقهم في الإجراءات القانونية السليمة".

وطلبت المتحدثة باسم المكتب ليز ثروسيل خلال إفادة صحافية في جنيف من سلطات الرياض تقديم معلومات حول سبب اعتقال الناشطين وطبيعة التهم الموجهة التهم.

كما دعت إلى ضمان حصولهم على "تمثيل قانوني والتواصل مع أسرهم والحق في المثول أمام محكمة مختصة ومستقلة ومحايدة خلال فترة معقولة من الوقت".

وأضافت ثروسيل أن "على السلطات السعودية أيضا أن تقدم معلومات بشأن الأمير السعودي نواف طلال الرشيد الذي وردت تقارير عن اختفائه منذ ترحيله من الكويت يوم 12 أيار/ مايو، وأن توضح إن كان قد اعتقل ولأي سبب".

وكانت السعودية قد أعلنت الأسبوع الماضي توقيف عدد من الناشطين في مجال حقوق المرأة بتهمة "إقامة علاقات مشبوهة مع أطراف أجنبية" وتقديم دعم مالي "لعناصر معادية في الخارج".