مجلس الأمن يصوت الجمعة على مشروع قرار لـ'حماية الفلسطينيين'

يصوت مجلس الأمن الدولي الجمعة على مشروع قرار قدمته الكويت يدعو إلى "حماية الفلسطينيين" في الضفة الغربية وقطاع غزة، أكدت واشنطن أنها ستستخدم حق النقض (الفيتو) ضده.

وسيطرح النص للتصويت في السابعة مساء بتوقيت غرينتش.

وعشية جلسة مجلس الأمن، قالت سفيرة واشنطن في الأمم المتحدة نيكي هايلي إن النص الذي قدمته الكويت باسم الدول العربية يعتمد "نهجا منحازا ... ولن يؤدي سوى إلى تقويض الجهود الجارية نحو السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين".

وكانت الكويت قدمت مشروع قرارها قبل أسبوعين، وطالبت في البداية بنشر قوة تؤمن حماية دولية للفلسطينيين بعد مقتل حوالى 60 منهم في اشتباكات على الحدود بين إسرائيل وقطاع غزة.

وتدعو النسخة النهائية من مشروع القرار الكويتي إلى "النظر في اتخاذ تدابير تضمن أمن وحماية" المدنيين الفلسطينيين، وتطلب من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تقديم تقرير حول إمكانية وضع "آلية لحماية دولية".

وقالت هايلي إن "الولايات المتحدة ستستخدم الفيتو حتما ضد مشروع القرار الذي تقدمت به الكويت".