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الولايات المتحدة

طلبات إعانات البطالة عند أدنى مستوى في 48 عاما

إعلان طلب موظفين عند أحد المحال التجارية في الولايات المتحدة

وصل عدد طلبات إعانات البطالة في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوى له منذ أكثر 48 عاما، حسب وزارة العمل الأميركية.

وانخفض عدد الطلبات 10 آلاف طلب ليصل إلى 210 آلاف في الأسبوع المنتهي يوم 24 شباط/فبراير الماضي، وهو أقل معدل منذ عام 1969.

وقالت الوكالة إنه الأسبوع الـ156 على التوالي الذي بلغ فيه عدد الطلبات أقل من عتبة 300 ألف، ما يشير إلى قوة سوق العمل.

وكان خبراء استطلعت وكالة رويترز آراءهم قد توقعوا أن يصل عدد الطلبات إلى 226 ألفا.

ويرى مسؤولو مجلس الاحتياطي الفدرالي أن سوق العمل يقترب الآن من التوظيف الكامل.

وكانت وزارة العمل قد أعلنت الشهر الماضي أن معدل البطالة استقر عند 4.1 في المئة، ليظل عند أدنى مستوى له منذ عام 2000.

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