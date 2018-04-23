حرية الصحافة العالمية لشوكان

أعلنت هيئة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) الاثنين أن مصورا صحافيا مصريا تعتقله القاهرة سيحصل على جائزتها لحرية الصحافة العالمية لهذا العام.

وقالت رئيسة لجنة تحكيم اليونسكو ماريا ريسا "إن اختيار محمود أبو زيد الملقب بشوكان جاء نتيجة شجاعته ومقاومته والتزامه بحرية التعبير".

وأشارت اليونسكو إلى أنها ستمنح رسميا الجائزة لشوكان في الثاني من أيار/مايو المقبل بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يوافق الثالث من الشهر ذاته.

وكانت الخارجية المصرية قد حذرت الأحد من منح الجائزة للصحافي شوكان، كما أعربت عن "اسفها الشديد لتورط منظمة اليونسكو في تكريم شخص متهم بارتكاب أعمال إرهابية".

وكانت السلطات المصرية قد اعتقلت المصور محمود أبو زيد في آب/أغسطس 2013 خلال فض اعتصام لمؤيدي جماعة الإخوان المسلمين بمحيط مسجد رابعة العدوية في شمال شرق القاهرة.

وتؤكد منظمات حقوقية أن شوكان كان يمارس عمله الصحافي وقت احتجازه ولا صلة له بالعنف الذي وقع خلال عملية فض الاعتصام.

وتمنح اليونسكو جائزة سنوية لحرية الصحافة قيمتها 25 ألف دولار لمن يسهم في الدفاع عن حرية الصحافة أو تعزيزها في أي مكان في العالم ،خاصة إذا انطوى عمله على مخاطرة.