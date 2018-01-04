الولايات المتحدة تعلق مساعدات أمنية لباكستان

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية الخميس أنها قررت وقف مساعدات أمنية مخصصة لباكستان حتى تقوم إسلام أباد بـ"تحرك حاسم" ضد حركة طالبان وشبكة حقاني اللتين تزعزعان استقرار المنطقة.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة هيذر ناورت إنه لا يمكنها ذكر رقم محدد للمساعدات المجمدة لأن الإدارة الأميركية لا تزال تقيم أنواع المساعدات التي يشملها القرار، ولكنها أوضحت أنها تضاف إلى مساعدة عسكرية بقيمة 255 مليون دولار كانت قد أوقفتها سابقا.

وأضافت ناورت أن بعض المساعدات قد تستمر إذا اتخذت إسلام أباد إجراءات حاسمة ضد الجماعتين، مؤكدة أن بلادها تعتبرهما "مصدرا لزعزعة الاستقرار في المنطقة كما أنهما تستهدفان أميركيين".