اتفاق في مجلس الشيوخ الأميركي لتمويل الموازنة لعامين

توصل قادة مجلس الشيوخ الأميركي الأربعاء إلى اتفاق بشأن تمويل الموازنة الفدرالية لمدة عامين، ويتضمن زيادة الإنفاق العسكري وتمويل برامج محلية بقيمة حوالي 300 مليار دولار.

وأشارت بعض المصادر إلى أن قيمة الإنفاق على البرامج غير العسكرية في الاتفاق تصل إلى حوالي 131 مليار دولار، فيما قدرت زيادة الإنفاق العسكري بحوالي 160 مليار دولار.

ويتضمن الاتفاق تمويل برامج لمساعدة ضحايا الكوارث الطبيعية والبنية التحتية ومكافحة إدمان الأفيون.

وقال زعيم الأغلبية الجمهورية في المجلس ميتش ماكونيل إن الاتفاق هو نتاج مشاورات مكثفة بين قادة الكونغرس والبيت الأبيض.

وقد أدى فشل مجلس الشيوخ في التوصل إلى تسوية حول الموازنة الشهر الماضي إلى إغلاق جزئي للإدارات الفدرالية لمدة ثلاثة أيام. وتنتهي الخميس مهلة التمويل المؤقت الذي أقره الطرفان نهاية الشهر الماضي.

وفيما لم يتبق سوى ساعات على انقضاء المهلة وإغلاق الإدارات الفدرالية، أعلن ماكونيل وزعيم الأقلية الديموقراطية تشاك شومر التوصل إلى اتفاق مدعوم من كلا الحزبين، وأشار الأخير إلى أن جهودا كبيرة بذلت للتوصل إلى "أرضية مشتركة".