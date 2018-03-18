تحقيق أميركي في تعطل الوسائد الهوائية بسيارات لهيونداي وكيا

قالت الوكالة الوطنية الأميركية للسلامة على الطرق السريعة إنها بدأت تحقيقا لمعرفة السبب في تعطل بعض الوسائد الهوائية في سيارات لشركتي "هيونداي" و"كيا" بعد أن أفادت أنباء بوقوع حوادث أسفرت عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة ستة آخرين.

وقالت الوكالة السبت إنها تفحص 425 ألف سيارة طراز كيا فورتي 2012-2013 وطراز هيونداي سوناتا 2011. وأضافت أنها ستحدد إن كانت شركات سيارات أخرى استخدمت وحدات تحكم مماثلة في الوسائد الهوائية وما إذا كانت تشكل خطرا على السلامة.

وقررت شركة هيونداي موتور الشهر الماضي سحب 154753 سيارة من طراز سوناتا بالولايات المتحدة بعد تقارير ربطت تعطل الوسائد الهوائية بحمل كهربائي زائد في وحدة التحكم في الوسائد لكنها قالت إنها لم تجر أي إصلاح نهائي بعد.

وقال المتحدث باسم هيونداي جيم ترينور إن الشركة الكورية الجنوبية على علم بالتقارير التي أفادت بمقتل شخصين في سياراتها بمعدلات تصادم عالية السرعة.

وقال ترينور إن الشركة تتعاون مع الوكالة الوطنية الأميركية للسلامة على الطرق السريعة في تحقيقها وإنها لم تر أي مشكلات في أي سيارة باستثناء سوناتا 2011.

الوكالة التي أعلنت بدء التحقيق في وثائق نشرت على موقع حكومي قالت إنها على علم بوقوع ستة حوادث أصيب فيها ستة أشخاص بسبب تعطل الوسائد الهوائية بينها أربعة حوادث لسيارات هيونداي سوناتا 2011 واثنان لكيا فورتي. وقع حادث التصادم المتعلق بكيا فورتي في 2013 في كندا.