الولايات المتحدة ترفع حظر السفر عن مواطني تشاد

أعلنت الولايات المتحدة الثلاثاء أنها ألغت الحظر المفروض على سفر مواطني تشاد إلى أراضيها، مشيرة إلى أنها اتخذت هذا القرار بعدما عزّزت نجامينا إجراءاتها الأمنية استجابة لطلب واشنطن.

وقالت وزارة الأمن الداخلي في بيان أن الرئيس دونالد ترامب "أعلن أن تشاد رفعت معاييرها الأمنية لكي تتوافق مع المتطلبات الأساسية للأمن القومي الأميركي".

وسيكون بإمكان مواطني تشاد الحصول على تأشيرات للسفر إلى الولايات المتحدة مجددا اعتبارا من الجمعة، حسب البيان.

وكان ترامب أصدر في أواخر أيلول/سبتمبر أمرا تنفيذيا حظر بموجبه على مواطني سبع دول (اليمن وسورية وليبيا وإيران والصومال وكوريا الشمالية وتشاد) السفر الى الولايات المتحدة.