ترامب: الصين ستفعل الشيء الصحيح

قال الرئيس دونالد ترامب الأحد إنه يتوقع التوصل إلى نهاية للنزاع التجاري المتصاعد مع الصين، بعد تهديدات بفرض رسوم متبادلة بين العملاقين الاقتصاديين هزت الأسواق المالية.

وكتب ترامب على تويتر أن "الصين ستزيل العوائق التجارية لأن القيام بذلك هو الشيء الصحيح".​

President Xi and I will always be friends, no matter what happens with our dispute on trade. China will take down its Trade Barriers because it is the right thing to do. Taxes will become Reciprocal & a deal will be made on Intellectual Property. Great future for both countries! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 8, 2018

وتابع أن "الضرائب ستكون متبادلة وسيتم التوصل لاتفاق حول الملكية الفكرية. مستقبل عظيم لكلا البلدين".

وقال ترامب متحدثا عن الرئيس الصيني شي جينبينغ: "سنظل أصدقاء على الدوام مهما حدث بشان خلافنا بخصوص التجارة".

وأدت المخاوف من نشوب حرب تجارية إلى تراجع أسواق المال العالمية بنحو اثنين بالمئة.

وهدد ترامب الخميس بفرض رسوم جمركية إضافية على سلع مستوردة من بكين بقيمة 100 مليار دولار، في حلقة جديدة من الخلاف التجاري المتصاعد، ما دفع بالصين إلى التأكيد أنها مستعدة لحرب تجارية محتملة مع الولايات المتحدة.

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