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CNBC: واشنطن تدرس ضرب ثمانية أهداف في سورية

لحظة إطلاق صواريخ توماهوك على قاعدة الشعيرات في سورية، أرشيف

نقلت شبكة CNBC الأميركية الخميس عن مصدر لم تكشف هويته أن واشنطن تدرس توجيه ضربات لثمانية أهداف في سورية، ردا على هجوم دوما الكيميائي.

وتشمل هذه الأهداف مطارين ومركز أبحاث ومنشأة للأسلحة الكيميائية، حسب الشبكة.

وقال المصدر ذاته إن الجيش السوري نقل بعضا من عتاده الجوي إلى مطارات خاضعة للقوات الروسية.

وأعلن البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترامب لم يتخذ قراره النهائي بعد بشأن طريقة الرد على هجوم دوما الكيميائي.

وقال في بيان: "سنستمر في تقييم المعلومات الاستخباراتية، وننخرط في محادثات مع شركائنا وحلفائنا".

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