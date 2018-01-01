مقتل أميركيين في تحطم طائرة بكوستاريكا

قتل 10 أميركيين الأحد في حادث تحطم طائرة صغيرة بكوستاريكا أودى أيضا بحياة الطاقم المؤلف من كوستاريكيين اثنين، حسب ما أعلن رئيس كوستاريكا غييرمو سوليس.

وقال الرئيس في بيان إن "حكومة كوستاريكا تعبر عن أسفها الشديد لمقتل 10 ركاب أميركيين وطيارين كوستاريكيَين بحادث جوي" في منطقة غواناكاست شمال غرب البلاد.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الأمن العام الكوستاريكية كارلوس هيدالغو عبر "فيسبوك" أن الطائرة من طراز "سيسنا 208 كارافان" وقد تحطمت في منطقة جبلية قرب منتجع بونتا إيسليتا السياحي على المحيط الهادئ.

وكان مسؤولون قد قالوا في وقت سابق إن النيران اشتعلت بالطائرة عند ارتطامها بالأرض.