مشروع قانون أميركي يوقف بيع الأسلحة إلى تركيا مؤقتا

أصدر أعضاء في مجلس النواب الأميركي تفاصيل مشروع قانون الدفاع السنوي بقيمة 717 مليار دولار.

ويشمل مشروع القانون إجراء يوقف بيع الأسلحة مؤقتا إلى تركيا، وجهودا للتنافس مع روسيا والصين.

وسيطلب مشروع القانون من وزارة الدفاع (بنتاغون) تزويد الكونغرس بتقرير عن العلاقات بين واشنطن وأنقرة، الأمر الذي سيعرقل بيع معدات دفاعية لحين اكتمال التقرير.

ويقترح مشروع القانون بنودا حول فرض عقوبات جديدة على صناعة السلاح الروسية ومنع التعاون العسكري وتوفير المزيد من التمويل للحرب الإلكترونية.

ومن المقرر أن تناقش لجنة الخدمات المسلحة في مجلس النواب الأسبوع المقبل مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني السنوي الذي يحدد مستوى الإنفاق الدفاعي ويضع السياسات التي تتحكم في كيفية استخدام التمويل.