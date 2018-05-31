زيادة إنفاق المستهلكين وتراجع طلبات الإعانة

ازداد إنفاق المستهلكين الأميركيين خلال شهر نيسان/أبريل الماضي بنسبة 0.6 في المئة وهي الأكبر منذ تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، فيما تراجعت طلبات إعانة البطالة.

وتعد هذه الزيادة في الإنفاق التي أعلنتها وزارة التجارة الأميركية مؤشرا على استعادة النمو الاقتصادي الزخم في مطلع الربع الثاني من العام.

عزز هذه الزيادة شراء الوقود وغيره من منتجات الطاقة وقد زادت مشتريات السلع غير المعمرة بنسبة 0.9 في المئة، والخدمات 0.5 في المئة بدعم من الطلب على الأجهزة المنزلية.

وأشارت وزارة العمل في تقرير آخر إلى انخفاض طلبات إعانة البطالة بمقدار 13 ألف طلب لتتراجع إلى 221 ألفا في الأسبوع المنتهي يوم 26 أيار/مايو الماضي.

وكان خبراء اقتصاديون قد توقعوا تراجع الطلبات إلى 228 ألف طلب.

وقالت رويترز إن سوق العمل اقترب أو أصبح بالفعل في وضع التوظيف الكامل.

ولا يزال معدل البطالة عند مستوى 3.9 في المئة، بحسب رويترز. ومن المقرر أن تنشر وزارة العمل تقريرها عن الوظائف يوم الجمعة.