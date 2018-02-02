الاقتصاد الأميركي.. وظائف جديدة وأجور أعلى

أعلنت وزارة العمل الأميركية الجمعة زيادة الوظائف وارتفاع الأجور في الولايات المتحدة الشهر الماضي، بينما استقر معدل البطالة عند 4.1 في المئة، ليظل عند أدنى مستوى له منذ عام 2000.

وقالت في تقريرها الشهري إن القطاعات غير الزراعية أضافت 200 ألف وظيفة الشهر الماضي بعد أن أضافت 160 ألفا في كانون الأول/ديسمبر الماضي.

وتمت إضافة 36 ألف وظيفة في قطاع الإنشاء، و15 ألفا في التصنيع، و26 ألف وظيفة في الرعاية الصحية، أما قطاع الخدمات المهنية والتجارية فأضاف 23 ألف وظيفة، وقطاع المطاعم والفنادق والترفيه 35 ألفا.

وارتفع متوسط الأجر في الساعة تسعة سنتات في كانون الثاني/يناير ليصل إلى 26.74 دولارا، في استمرار للمكاسب القوية التي تحققت في كانون الأول/ديسمبر.

وبلغت الزيادة في الأجور خلال عام 2.9 في المئة، وهو ما يعد أكبر مكسب سنوي منذ حوالي ثماني سنوات.

المصدر: وكالات