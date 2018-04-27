بمشاركة أميركية.. تعطيل وكالات دعائية تابعة لداعش

نجحت الشرطتان الأميركية والأوروبية الجمعة في تعطيل وكالات دعائية تابعة لتنظيم داعش في عملية منسقة شاركت فيها عدة دول.

وقال رئيس الشرطة الأوروبية "يوروبول" روب وينرايت: "عبر هذه العملية غير المسبوقة أحدثنا فجوة كبيرة في قدرة تنظيم داعش على نشر الدعاية عبر الإنترنت ودفع الشباب في أوروبا إلى التطرف".

وأفاد بيان "يوروبول" أن العملية استهدفت تحديدا وكالة "أعماق" التي يستخدمها التنظيم المتطرف في إعلان تبني الاعتداءات والدعوة إلى تنفيذ هجمات.

والعملية التي تمت الأربعاء والخميس كان آخر مرحلة من حملة بدأت عام 2015 ضد وكالات داعش الدعائية.