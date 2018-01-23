الموظفون الفدراليون الأميركيون يستأنفون أعمالهم

استأنف مئات آلاف الموظفين الفدراليين الثلاثاء أعمالهم بعد التوصل إلى اتفاق في مجلس الشيوخ بتمديد العمل بالموازنة المؤقتة، ووضع حد لثلاثة أيام من الشلل الحكومي.

وبعد محادثات شاقة وافق الديموقراطيون في مجلس الشيوخ على موازنة مؤقتة على أمل التوصل إلى اتفاق حول مصير مئات آلاف الشباب الذين دخلوا البلاد بشكل غير شرعي عندما كانوا أطفالا. وصدق الرئيس دونالد ترامب اتفاق الموازنة بعد إقراره مساء الاثنين.

وقال ترامب في بيان مقتضب قرأته المتحدثة باسمه سارة ساندرز "أنا مسرور لأن الديموقراطيين قرروا التصرف بعقلانية".

ووجه ترامب حديثه للديموقراطيين قائلا: "نلتقي حول طاولة المفاوضات"، في إشارة إلى المحادثات التي ستتم في وقت لاحق من أجل التوصل إلى تسوية نهائية.

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