البنتاغون: حجم قواتنا في العراق قابل للتغيير

قالت مساعدة وزير الدفاع الأميركي للشؤون العامة دانا وايت الخميس إن عدد القوات الأميركية في العراق لا يزال في حدود خمسة آلاف عنصر، رغم تغيير المهمة العسكرية الموكلة إليها، والتي انتقلت الإثنين الماضي من مهمة دعم قتالي إلى مهام تقديم المشورة والتدريب للقوات العراقية.

وذكرت في مؤتمر صحافي عقدته في البنتاغون أن حجم القوات الأميركية هناك قابل للتبدل ارتفاعا أو انخفاضا، وفقا لمتطلبات الواقع الميداني، حسب تعبيرها.

وفي الشأن السوري، قالت وايت إنها لا تعرف عدد عناصر تنظيم داعش المتبقين في شرق سورية، إلا انها أشادت بالعمليات العسكرية التي تشنها "قوات سورية الديموقراطية" ضده على طول امتداد وادي نهر الفرات لناحية البوكمال على الحدود مع العراق.

وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية هيذر ناورت قد أعلنت الثلاثاء أن الولايات المتحدة والتحالف الدولي والشركاء المحليين بمن فيهم قوات سورية الديموقراطية شرعوا في عمليات تحرير آخر معاقل تنظيم داعش في سورية.

المصدر: مراسل "الحرة"