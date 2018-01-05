تقرير: واشنطن جمدت 125 مليون دولار من مساعداتها للفلسطينيين

نقل موقع إخباري أميركي عن ثلاثة دبلوماسيين غربيين "مطلعين" قولهم إن الولايات المتحدة جمدت 125 مليون دولار من مساهماتها في ميزانية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

وقال الدبلوماسيون الذين تحدثوا مع axios.com شريطة عدم الكشف عن هوياتهم إنه تم تجميد هذه الأموال إلى حين انتهاء إدارة الرئيس دونالد ترامب من مراجعة المساعدات التي تقدمها إلى السلطة الفلسطينية.

وقال الموقع الإخباري إن هذه الخطوة جاءت بعد إعلان السلطة الفلسطينية وقف الاتصالات مع الإدارة الأميركية، في أعقاب اعتراف ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل.

ونقل الموقع عن مسؤول كبير في البيت الأبيض قوله إن قرارا لم يتخذ بعد لكنه أكد أن عملية مراجعة المساعدات تجري حاليا "في ضوء التصرف الأخير للفلسطينيين".

وكان ترامب قد ألمح الثلاثاء إلى أن الولايات المتحدة قد توقف المساعدات المالية السنوية التي تقدمها للسلطة الفلسطينية. وكتب في تغريدة أن واشنطن تعطي الفلسطينيين "مئات الملايين من الدولارات سنويا ولا تنال أي تقدير أو احترام. هم لا يريدون حتى التفاوض على اتفاقية سلام" مع إسرائيل.

المصدر: Axios