بومبيو: إيران تستفيد من الأزمة الخليجية

أعرب وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو عن رغبة الرئيس دونالد ترامب في رؤية النزاع الخليجي وقد تم تخفيف حدته وصولا إلى حله، "لأنه يفيد إيران".

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه بومبيو الأربعاء بوزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

وشكر بومبيو قطر على الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وعلى استضافة الدوحة قاعدة العديد الجوية.

وأكدت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية هيذر ناورت في بيان أن الوزير بومبيو أثنى على جهود قطر المتواصلة في مكافحة الإرهاب وتمويله.

وأعاد تأكيد التزام الولايات المتحدة بالعمل مع كل شركائها في مجلس التعاون الخليجي لضمان تنفيذ التصنيفات الإرهابية بشكل كامل وألا يتم استغلال الأنظمة المالية لشركاء الولايات المتحدة من قبل الإرهابيين وجهات غير شرعية.

وناقش الوزيران أيضا عددا من القضايا الثنائية والإقليمية.