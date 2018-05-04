فيديو.. ثورة أنشط براكين العالم في هاواي

أجلي مئات السكان الجمعة في هاواي ووضعوا بمنأى من خطر بركان كيلوا، أحد أنشط براكين العالم، الذي ثار نافثا الحمم وسحب الرماد الوردي وانبعاثات سامة منذ الخميس.

وتحركت السلطات لإجلاء السكان من حي قريب عند سفح البركان إثر إعلان حاكم الجزيرة الواقعة في المحيط الهادئ ديفيد إيج حالة الطوارئ التي تتيح له استخدام وسائل وأموال إضافية مخصصة لحالات الكوارث.

Absolutely stunning drone video of the eruption of Hawaii's #kilauea volcano. Mandatory evacuations for the Leilani Estates subdivision have been ordered.



(📽️: Jeremiah Osuna) pic.twitter.com/Vqxq14ojgX — Nick Dobis (@NickKPIX) May 4, 2018

ولم يسجل سقوط ضحايا حتى صباح الجمعة فيما عرضت وسائل الإعلام صور الحمم المتدفقة ببطء إلى المناطق التي أجلي الناس منها أو إلى الغابة.

وأعلنت هيئة الدفاع المدني في الجزيرة استمرار انبعاث الحمم البركانية و الطلب من السكان بالتقيد بأوامر الإخلاء فورا.

Eruption continues. Active vents on Makamae & Mohala Sts. Leilani Estates & Lanipuna Gardens residents ordered to evacuate immediately. — COH Civil Defense (@CivilDefenseHI) May 4, 2018

وحذرت من تسجيل مستويات مرتفعة جدا من ثنائي أوكسيد الكبريت الخطر في المنطقة.

Fire Dept detects extremely high levels of dangerous Sulfur Dioxide gas in evac area. Mandatory evacuation Leilani Estates/Lanipuna Gardens. — COH Civil Defense (@CivilDefenseHI) May 4, 2018

ويعيش في المنطقة قرابة 10 آلاف شخص.