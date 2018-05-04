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الولايات المتحدة

فيديو.. ثورة أنشط براكين العالم في هاواي

بركان كيلوا - هاواي

أجلي مئات السكان الجمعة في هاواي ووضعوا بمنأى من خطر بركان كيلوا، أحد أنشط براكين العالم، الذي ثار نافثا الحمم وسحب الرماد الوردي وانبعاثات سامة منذ الخميس.

وتحركت السلطات لإجلاء السكان من حي قريب عند سفح البركان إثر إعلان حاكم الجزيرة الواقعة في المحيط الهادئ ديفيد إيج حالة الطوارئ التي تتيح له استخدام وسائل وأموال إضافية مخصصة لحالات الكوارث.

ولم يسجل سقوط ضحايا حتى صباح الجمعة فيما عرضت وسائل الإعلام صور الحمم المتدفقة ببطء إلى المناطق التي أجلي الناس منها أو إلى الغابة.

وأعلنت هيئة الدفاع المدني في الجزيرة استمرار انبعاث الحمم البركانية و الطلب من السكان بالتقيد بأوامر الإخلاء فورا.

وحذرت من تسجيل مستويات مرتفعة جدا من ثنائي أوكسيد الكبريت الخطر في المنطقة.

ويعيش في المنطقة قرابة 10 آلاف شخص.

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