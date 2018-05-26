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ترامب: فنزويلا تطلق سراح رهينة أميركي وزوجته

الأميركي جوش هولت وزوجته المفرج عنهما في فنزويلا

قال الرئيس دونالد ترامب السبت إن فنزويلا أطلقت سراح رهينة أميركي وزوجته بعد أن ظلا في الحجز عامين.

وأضاف ترامب في تغريدة إنه يتطلع إلى لقاء جوشوا هولت وزوجته تامي في البيت الأبيض مساء السبت:

وتمت عملية إطلاق سراح هولت غداة لقاء رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ بوب كروكر مع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في كاراكاس الجمعة.

واعتقل هولت وزوجته في عام 2016 بكراكاس، ووجهت لهما السلطات الفنزويلية تهمة إخفاء أسلحة.

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