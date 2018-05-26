ترامب: فنزويلا تطلق سراح رهينة أميركي وزوجته

قال الرئيس دونالد ترامب السبت إن فنزويلا أطلقت سراح رهينة أميركي وزوجته بعد أن ظلا في الحجز عامين.

وأضاف ترامب في تغريدة إنه يتطلع إلى لقاء جوشوا هولت وزوجته تامي في البيت الأبيض مساء السبت:

Looking forward to seeing Joshua Holt this evening in the White House. The great people of Utah are Celebrating! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 26, 2018

وتمت عملية إطلاق سراح هولت غداة لقاء رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ بوب كروكر مع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في كاراكاس الجمعة.

واعتقل هولت وزوجته في عام 2016 بكراكاس، ووجهت لهما السلطات الفنزويلية تهمة إخفاء أسلحة.