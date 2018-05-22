بومبيو: واثقون بتشكيل نهج مشترك مع أوروبا بشأن إيران

قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الثلاثاء إن التغييرات التي طلبت واشنطن من إيران القيام بها ليست صعبة، معربا عن ثقته في إمكانية تطوير نهج دبلوماسي مشترك مع الدول الأوروبية بشأن طهران.

وقال بومبيو للصحفيين في وزارة الخارجية "أنا واثق من أن هناك مجموعة من القيم والمصالح المشتركة التي ستقودنا إلى النتيجة نفسها بشأن ضرورة الرد على تهديدات جمهورية إيران الإسلامية للعالم".

وأكد بومبيو أن ما من دولة يمكنها التساهل مع التهديدات التي تشكلها إيران للمنطقة والعالم عبر حزب الله اللبناني وغيرها من المجموعات الأخرى التي تعمل معها بالوكالة وأضاف "ليس صعبا أن يتوقف الإيرانيون عن إطلاق صواريخ باتجاه دولة أخرى.. لن نتساهل مع دولة تضع قوات بالوكالة في العراق لتهديد حياة الأميركيين... ليس صعبا أن نطلب منهم التوقف عن الانخراط في الإرهاب".

وقال بومبيو إن من حق الشعب الإيراني اختيار شكل القيادة التي يريدها.