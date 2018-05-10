تعرف على المستهدفين بالعقوبات الأميركية ضد إيران

شملت العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الخميس على إيران، ستة أفراد وثلاثة كيانات متهمة بالتورط في إدارة "شبكة ضخمة لتبادل العملات" بين إيران ودولة الإمارات.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان إن العقوبات المفروضة هي نتاج عمل مشترك مع الإمارات يهدف لتعطيل الشبكة التي تستخدمها إيران لتمويل الأنشطة "الخبثية" للحرس الثوري الإيراني وذراعه الأجنبي "فيلق القدس".

أدناه تفاصيل أوفى عن الجهات المستهدفة بالعقوبات.

الأفراد:

مقداد أميني:

ينتمي للحرس الثوري الإيراني. يخضع لعقوبات ثانوية، من مواليد 5 حزيران/ يونيو 1982 طهران، إيران.

يحمل جواز سفر رقم U36089349. رقمه الوطني 0071070222.

محمد حسن خوداي: يدعى أيضا سجاد كالانتاري:

مرتبط بالحرس الثوري الإيراني، ويخضع لعقوبات ثانوية.

تاريخ الميلاد 21 أيلول/ سبتمبر 1983، الرقم الوطني فهو 444-973367-3 (إيران).

سيد نجفبور : يدعى أيضا شيكوساري نجفبور:

خاضع لعقوبات ثانوية، وينتمي للحرس الثوري الإيراني.

وهو من مواليد آذار/ مارس 1980.

مسعود نيكباخت، يعرف أيضا بـ مسعود أبو علي:

يخضع لعقوبات ثانوية ومرتبط بالحرس الثوري الإيراني.

ولد في 28 كانون أول/ديسمبر 1961.

يحمل جواز سفر رقم 9004318، (له جوازا سفر بديلان 9011128؛ و9004398).

فؤاد صالحي:

مرتبط بالحرس الثوري، خاضع لعقوبات ثانوية، من مواليد طهران، في 28 نيسان/أبريل 1986، جواز سفره رقم J37945161، الرقم الوطني فهو 0077849248.

محمد رضا خدماتي:

مرتبط بالحرس الثوري، يخضع لعقوبات ثانوية. ولد في 5 نيسان/ أبريل 1986، طهران، إيران.

جواز السفر رقم 5635875N

الرقم الوطني 0081798301، شهادة الميلاد رقم 11770.

الكيانات:

JAHAN ARAS KISH

العنوان 5 جام تاور، الوحدة 31 الطابق 6، شارع بيدار ايلاهيه، طهران، إيران.

عنوان آخر، 716 سارينا تاور 1، الطابق السابع، كيش إيران.

رقم السجل 10877 إيران.

الشركة تخضع لعقوبات ثانوية لارتباطها بالحرس الثوري الإيراني (فيلق القدس) وأيضا بنجفبور.

JOINT PARTNERSHIP OF MOHAMMADREZA KHEDMATI AND ASSOCIATES

(محمد رضا خدماتي وشركاؤه)

الرقم الوطني 14006467155 (إيران)

رقم التسجيل 503586 (إيران)

الشركة خاضعة لعقوبات ثانوية، لها ارتباط بمحمد رضا خدماتي، وخوداي محمد حسن.

RASHED EXCHANGE

الموقع www.Rashedexchange.com

الرقم الوطني 14006467155 (إيران)، رقم التسجيل 503586 (إيران)، رقم السجل التجاري 0411518776478 (إيران).

الشركة تخضع لعقوبات ثانوية؛ مرتبطة بمحمد رضا خدماتي.

يشار إلى أن الولايات المتحدة أدرجت الحرس الثوري الإيراني على قائمة العقوبات في تشرين/أول أكتوبر عام 2017.

والخضوع للعقوبات الأميركية يعني تجميد أي أصول يملكها أفراد أو كيانات داخل نطاق الولاية القضائية للولايات المتحدة، كما يـُمنع الأميركيون من التعامل مع تلك الجهات.