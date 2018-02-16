هايلي: حان الوقت لتحرك مجلس الأمن ضد إيران

قالت السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة نيكي هايلي إن "الوقت حان كي يتحرك مجلس الأمن" ضد إيران، بعد نشر تقرير أممي يفيد بأن طهران انتهكت الحظر المفروض على إرسال أسلحة إلى اليمن.

وأوضح التقرير الذي عرضه خبراء من المنظمة الدولية على مجلس الأمن في كانون الثاني/يناير أنه تم "التعرف على مخلفات صواريخ مرتبطة بتجهيزات عسكرية وآليات عسكرية جوية مسيرة من منشأ إيراني أدخلت إلى اليمن بعد فرض الحظر على الأسلحة" في 2015.

وأفادت هايلي في بيان بأن "التقرير يؤكد ما نقوله منذ أشهر وهو أن إيران نقلت أسلحة بشكل غير شرعي، في انتهاك لقرارات مجلس الأمن".

“This report highlights what we’ve been saying for months: #Iran has been illegally transferring weapons in violation of multiple Security Council resolutions.” -Ambassador Nikki Haley pic.twitter.com/UW9oS0cvim — US Mission to the UN (@USUN) February 15, 2018

وأضافت أنه "لا يمكن للعالم أن يستمر في ترك هذه الانتهاكات الصارخة من دون ردّ"، وأن طهران يجب أن تتحمل "عواقب" إرسال أسلحة إلى الحوثيين في اليمن.

وكانت طهران قد نفت بشدة تسليح الحوثيين ونفت أن يكون صاروخ أطلقه هؤلاء على الرياض في الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر، إيراني الصنع.

المصدر: وكالات