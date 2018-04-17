واشنطن: لا ندعم مرشحا عراقيا دون آخر

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية هيذر ناورت، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة لا تدعم مرشحا معينا في الانتخابات العراقية و"سنعمل مع أي مرشح يختاره العراقيون ونتمنى لهم كل الحظ في انتخاباتهم".

وسئلت ناورت عما إذا كان هذا المرشح المنتخب مواليا لإيران فأجابت: "لدينا ثقة بالشعب العراقي وأعتقد أن الشعب العراقي ستكون له ثقة بنفسه أيضا".

هذا ويشارك نحو سبعة آلاف مرشح في الانتخابات المقررة في 12 أيار/مايو المقبل، للفوز بـ328 مقعدا في مجلس النواب العراقي، الذي ينتخب بدوره رئيسا للوزراء ورئيسا للجمهورية.

وستكون هذه الانتخابات الرابعة في العراق منذ سقوط نظام صدام حسين عام 2003.