واشنطن: تدخل إيران في المشاورات العراقية يقلقنا

هنأت وزارة الخارجية الأميركية العراقيين على المشاركة في العملية الديمقراطية وأكدت المتحدثة باسمها هيذر ناورت الثلاثاء أن إجراء الانتخابات بجو خال نسبيا من العنف يعد إنجازا مذهلا وشهادة للشعب العراقي.

ورفضت ناورت في مؤتمرها الصحافي اليومي التعليق بشكل مباشر على الفوز الذي حققه تيار مقتدى الصدر في هذه الانتخابات وقالت "نحن مطلعون بشكل جيد جدا على خلفية مقتدى الصدر ومواقفه الآن".

وعن تدخل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني في المشاورات الجارية لتشكيل الحكومة العراقية قالت ناورت "إن هذا التدخل الإيراني يثير قلقنا ولكن لدينا قدر كبير من الثقة والإيمان بالشعب العراقي وبمن سيصل إلى الحكم".

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