واشنطن تنفي مزاعم روسية بشأن داعش في أفغانستان

نفى قائد القوات الأميركية في أفغانستان الجنرال جون نيكولسون السبت مزاعم روسية بأن عدد مسلحي تنظيم داعش في هذه البلاد يقدر بالآلاف، ودعا كلا من موسكو وطهران إلى دعم الحكومة الأفغانية وليس طالبان للمساعدة على هزيمة التنظيم المتشدد هناك.

وقال خلال مؤتمر صحافي بالعاصمة كابول إن الأرقام الروسية "مبالغ فيها للغاية" وقدر عدد مسلحي داعش في أفغانستان بحوالي 1500.

وأضاف: "لقد قللنا أعدادهم إلى النصف خلال العامين الماضيين، وقتلنا أمراءهم، وقللنا مساحة الأراضي التي يحتلونها... وطردنا مقاتليهم من بعض مناطق البلاد".

وقال إن داعش في أفغانستان كان يتلقى الدعم والتوجيه من العراق وسورية، لكن هذه المساعدة تضاءلت مع انتصارات التحالف في هذين البلدين.

وأشار إلى وجود مقاتلين أجانب في صفوف التنظيم في أفغانستان لكن "عددهم قليل جدا" وقال: "إننا لم نشهد هجرة لمقاتلين أجانب من سورية والعراق إلى أفغانستان".

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد زعم أن هناك الآلاف من مسلحي داعش في المناطق الشمالية والشرقية من أفغانستان، وأن مسلحين فارين من سورية والعراق ينضمون إليهم، وكذلك أعرب مسؤولون إيرانيون وباكستانيون عن انزعاجهم من "انتشار داعش" هناك.

المصدر: صوت أميركا