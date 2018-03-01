زوجة أميركي محتجز في إيران تخشى على حياته

قالت زوجة الأميركي كاران فافاداري المحتجز في إيران إنها تخشى على حياته، بعد وقوع حالتي وفاة لمسجونين في كانون الثاني/يناير الماضي قالت السلطات إنهما "انتحرا"، حسبما نقل عنها نجل زوجها سايروس.

وكان عناصر من الحرس الثوري الإيراني قد ألقوا القبض على فافاداري، وهو أميركي من أصول إيرانية، وزوجته أفرين نيساري، التي تحمل بطاقة إقامة دائمة في الولايات المتحدة، في تموز/يوليو من العام 2017 بمطار طهران الدولي.

ووجهت لهما السلطات الإيرانية تهما تتعلق بإقامة حفل مختلط بين الجنسين وتقديم مشروبات كحولية خلاله.

وأكد سايروس، الذي يعيش في الولايات المتحدة، أن الزوجين "ليست لديهما نوايا للانتحار"، حسبما نقل عنه موقع "مركز حقوق الإنسان في إيران" ومقره نيويورك.

وثارت شكوك في الآونة الأخيرة حول وفاة الناشط البيئي الإيراني الكندي كاووس إمامي بعد أن أعلنت السلطات أنه "انتحر" في السجن بعد أسبوعين من اعتقاله.

وجاءت وفاة إمامي بعد ورود تقارير عن "حالتي انتحار" على الأقل في السجن على علاقة بالاحتجاجات التي استمرت لأسبوع بين شهري كانون الأول/ديسمبر وكانون الثاني/يناير الماضيين.