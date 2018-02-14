الولايات المتحدة ترفع حجم مساعداتها السنوية للأردن

رفعت الولايات المتحدة قيمة المساعدات السنوية التي تقدمها للأردن إلى مليار و275 مليون دولار. ووقع وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون في عمان الأربعاء مذكرة تفاهم مع الحكومة الأردنية في هذا الصدد.

وتتضمن المذكرة التزاما أميركيا بتقديم المساعدات حتى عام 2022.

Today, Secretary of State Rex Tillerson & Jordanian Foreign Minister Ayman al-Safadi signed a new five-year $6.375 billion, Memorandum of Understanding (MOU) between the United States and #Jordan. #USAinJo #JO_USA_MOU pic.twitter.com/FaFDxfMFI1 — U.S. Embassy Jordan (@USEmbassyJordan) February 14, 2018

وفي أعقاب توقيع المذكرة، أشاد تيلرسون في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الأردني أيمن الصفدي بالشراكة مع الأردن والتزام عمان بمكافحة الإرهاب، وقال إن المساعدات تهدف إلى مساعدة الأردن في معالجة النزاعات الإقليمية ومجابهة آثار الأزمة السورية وتنفيذ أجندة الإصلاح في المملكة.

جدير بالذكر أن حجم المساعدات التي تقدمها الولايات المتحدة للأردن تراوح عند مليار دولار في الفترة الماضية.

وتطرق الوزير الأميركي الذي وصل إلى عمان في إطار جولة إقليمية قادته إلى مصر والكويت، إلى النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين والاعتراف الأميركي بالقدس عاصمة لإسرائيل، مجددا التزام الولايات المتحدة بتحقيق السلام.

وقال إن الرئيس دونالد ترامب أقر بالوصاية الهاشمية على الأماكن المقدسة عندما اعترف بأن القدس عاصمة إسرائيل. أما الحدود النهائية للقدس، فأوضح أنها متروكة للتفاوض بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني.

وأعرب تيلرسون عن قلقه من المواجهة الإسرائيلية- السورية الأخيرة، وطالب إيران بسحب قواتها وميليشياتها لأن وجودها في هذا البلد يزعزع الاستقرار في المنطقة.

وجدد الوزير تمسك الولايات المتحدة بمسار جنيف للتوصل إلى حل سياسي في سورية.