ترامب ينتقد قرارا قضائيا بشأن DACA

انتقد الرئيس دونالد ترامب الأربعاء تعليق قاض فدرالي قرار الإدارة الأميركية وقف العمل ببرنامج "الإجراء المؤجل للقادمين في مرحلة الطفولة" (DACA) الذي يسمح للذين قدموا إلى الولايات المتحدة بصورة غير شرعية وهم أطفال بالحصول على تصاريح إقامة للعمل أو الدراسة.

وكتب ترامب في تغريدة أن هذا القرار يظهر حجم "الخلل في نظامنا القضائي وافتقاره للإنصاف"، ما يجعل أي جهة معارضة في قضية ما، كـ DACA، التوجه إلى محكمة الدائرة التاسعة حيث تفوز بشكل شبه دائم قبل أن تلغي محاكم أعلى درجة أحكامها.

It just shows everyone how broken and unfair our Court System is when the opposing side in a case (such as DACA) always runs to the 9th Circuit and almost always wins before being reversed by higher courts. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 10, 2018

وكان القاضي الفدرالي في سان فرنسيسكو وليام آلسوب قد جمد بشكل مؤقت مساء الثلاثاء قرار إدارة ترامب إنهاء العمل بـ DACA.

وجاء قرار القاضي بعد تقدم ولاية كاليفورنيا وجهات أخرى بطلب لمنع إلغاء العمل بالبرنامج الذي يستفيد منه حوالي 800 ألف شخص والذي قررت إدارة الرئيس دونالد ترامب إنهاء العمل به. ولا تزال محاكم تنظر في دعاوى مرفوعة ضد إنهاء DACA.

وقال آلسوب إن البرنامج "يغطي فئة من المهاجرين الذين يبدو أنهم يشكلون أقل خطر إن كانوا يشكلون خطرا أصلا، ويسمح لهم بالعمل شريطة التزامهم بالسلوك الحسن". وأضاف أن هذا البرنامج أصبح مهما بالنسبة للمستفيدين منه وعائلاتهم وأرباب العمل الذين يشغلونهم ومصالح الضرائب واقتصاد البلاد.

وقالت وزارة العدل الثلاثاء إن قرار القاضي لا يغير حقيقة أن البرنامج كان التفافا غير قانوني على الكونغرس وأن لديها السلطة لوضع حد له.

وكان وزير العدل جيف سيشنز قد أعلن في أيلول/سبتمبر 2017 أن DACA سيتم إنهاؤه، مشيرا إلى أن الرئيس السابق باراك أوباما تجاوز سلطته عندما صادق على تطبيقه في عام 2012.