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الولايات المتحدة تسلم الجيش اللبناني مساعدات عسكرية

جانب من المساعدات العسكرية التي قدمتها الولايات المتحدة للجيش اللبناني

سلمت الولايات المتحدة ثماني مدرعات قتالية من طراز برادلي إلى الجيش اللبناني، حسب ما أعلنت القيادة المركزية الأميركية الثلاثاء.

وقالت القيادة المركزية عبر "تويتر" إن زيادة عدد تلك المدرعات القتالية لدى الجيش اللبناني "تزيد قدراته على القيام بمناورات الأسلحة المشتركة".

ومن جانبها أوضحت السفارة الأميركية في بيروت أن واشنطن قدمت في الأسبوع الأول من شباط/فبراير مساعدات للجيش اللبناني "بأكثر من 11.7 مليون دولار".

وتتضمن تلك المساعدات مائتي قاذفة قنابل آلية من طراز MK-19 وكذلك 827 طلقة مدفعية من طراز "كوبرهيد" تقول السفارة إنها "تسد النقص في مخزون الجيش اللبناني الذي استخدم (هذه الطلقات) لهزيمة (تنظيم) داعش في عملية فجر الجرود".

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