العقوبات الأميركية ضد حزب الله.. هذه قائمة المستهدفين

فرضت الولايات المتحدة وحلفاؤها الخليجيون الأربعاء عقوبات جديدة على قادة حزب الله اللبناني وكيانات أخرى تابعة له.

وحل حسن نصر الله ونائبه نعيم قاسم في رأس القائمة المستهدفة بالعقوبات التي تبنتها أيضا السعودية وقطر والبحرين وعمان والكويت والإمارات.

وشملت القائمة قيادات في مجلس شورى الحزب، المسؤول عن صنع القرار.

وقال وزير الخزانة ستيفن منوشين في بيان إن الدول السبع الأعضاء في مركز استهداف تمويل الإرهاب (TFTC) اتخذت إجراءات هامة لتعطيل جماعة "إرهابية" مدعومة من إيران وأضاف: "أثبت TFTC مرة أخرى أهميته الكبرى للأمن الدولي من خلال تعطيل تأثير إيران وحزب الله المزعزع للاستقرار في المنطقة".

هذه أبرز القيادات والكيانات المستهدفة في قائمة العقوبات:

حسين الخليل

من مواليد لبنان 1955

برج البراجنة، بيروت، لبنان

يخضع لعقوبات ثانوية عملا بلوائح عقوبات حزب الله المالية

المستشار السياسي للأمين العام لحزب الله

إبراهيم أمين السيد

من مواليد عام 1953

نبي إيلا، لبنان

يخضع لعقوبات ثانوية عملا بلوائح عقوبات حزب الله المالية

رئيس المجلس السياسي لحزب الله

نعيم قاسم

من مواليد 1953

كفر فيلا، لبنان

يخضع لعقوبات ثانوية عملا بلوائح عقوبات حزب الله المالية

نائب الأمين العام لحزب الله

محمد يزبك ملقب بـ حسين عساف

من مواليد 1950

بوداي، لبنان

يخضع لعقوبات ثانوية عملا بلوائح عقوبات حزب الله المالية

رئيس المجلس القضائي لحزب الله

حسن نصر الله

من مواليد 31 آب/اغسطس 1960

تاريخ بديل 31 آب/اغسطس 1953

تاريخ بديل 31آب/اغسطس 1955

تاريخ بديل 31 آب/اغسطس 1958

البازورية، لبنان

جواز سفر 042833

يخضع لعقوبات ثانوية عملا بلوائح عقوبات حزب الله المالية

الأمين العام لحزب الله

ومن بين المستهدفين أيضا رئيس منظمة الأمن الخارجي بحزب الله طلال حمية وهاشم صفي الدين القيادي البارز بالحزب وعلي يوسف شرارة من سبيكترم غروب وماهر للتجارة وشركة الإنماء للهندسة والمقاولات.

وتأتي هذه التطورات بعد يوم واحد من فرض وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على محافظ البنك المركزي الإيراني، متهمة إياه بتوجيه أموال لحزب الله.

يشار إلى أن العقوبات الأخيرة توسع نطاق عقوبات فرضت على حسن نصر الله لعرقلته عملية السلام في الشرق الأوسط (1995) ولدوره في الصراع في سورية (2012).