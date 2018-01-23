مسؤول بوزارة الخزانة الأميركية يزور لبنان

التقى مساعد وزير الخزانة الأميركية لشؤون مكافحة تمويل الإرهاب والجرائم المالية مارشال بيلينغسليا الاثنين الرئيس اللبناني ميشال عون، بعد إعلان واشنطن أنها تحقق في "الإرهاب المموَّل من الإتجار بالمخدرات" الذي تتهم حزب الله بالقيام به.

وأعلنت وزارة العدل الأميركية في 11 كانون الثاني/يناير تشكيل فريق عمل للتحقيق في نشاطات حزب الله اللبناني الذي تعتبره واشنطن إرهابيا.

وإضافة إلى عون، اجتمع بيلينغسليا أيضا برئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري.

وقال عون في بيان نشرته الرئاسة إن "لبنان يشارك بفعالية في الجهود العالمية الهادفة إلى مكافحة تمويل الإرهاب وتبييض الأموال".

وتبنى الكونغرس الأميركي قانونا عام 2015 يسمح بفرض عقوبات على المصارف التي تمول حزب الله.