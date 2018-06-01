واشنطن: أنفقنا 635 مليون دولار لدعم ليبيا بعد 2011

قالت القائمة بالأعمال الأميركية في طرابلس ستيفاني وليامز إن بلادها أنفقت 635 مليون دولار لدعم ليبيا منذ إطاحة نظام معمر القذافي عام 2011.

وأوضحت السفارة الأميركية في ليبيا التي تتخذ من تونس مقرا لها، في بيان، أن الولايات المتحدة "زادت من المساعدة لليبيا لتحسين أمن المطارات والحدود والحفاظ على النظام وإدارة السجون وبناء القدرات الليبية في مجال إزالة الألغام".

وأضافت وليامز في مؤتمر صحافي في ختام لقاء وفد أميركي مع الحكومة الليبية أنه يتعين تنظم الانتخابات "بأسرع ما يمكن"، مجددة دعم واشنطن للمبعوث الخاص للأمم المتحدة لليبيا غسان سلامة.

​وأكد قائد القيادة الأميركية لأفريقيا (أفريكوم) الجنرال توماس والدهاوسر الذي حضر اللقاء استمرار "ملاحقة الإرهابيين" في ليبيا بالتنسيق مع حكومة الوفاق الوطني.

ودعت حكومة الوفاق الوطني التي يترأسها فايز السراج إلى تعاون أكبر مع واشنطن يشمل الاقتصاد والتنمية، وذلك في بيان نشر مساء الخميس.

وأشادت الحكومة بدعم "أفريكوم" للحرس الرئاسي وحرس السواحل وأجهزة وزارة الداخلية.

ويأتي هذا بعد أيام من موافقة الأطراف الليبية على تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية في العاشر من كانون الأول/ديسمبر المقبل.