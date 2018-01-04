باكستان والسعودية على قوائم أميركية خاصة بالحريات

وضعت وزارة الخارجية الأميركية باكستان على "قائمة مراقبة خاصة" بسبب "انتهاكات متعددة لحرية الأديان".

وقالت الوزارة إنها أعادت تصنيف 10 بلدان أخرى من بينها السعودية، إيران والسودان، كـ"دول تثير قلقا خاصا"، بسبب تورطها في انتهاكات للحريات الدينية أو تسامحها مع تلك الانتهاكات.

ودأبت الولايات المتحدة على انتقاد إيران بسبب سجلها في انتهاك الحريات.

وتشمل القائمة التي أعدت بموجب قانون الحرية الدينية الدولية، أيضا، كلا من الصين، أرتيريا، طاجيكستان، تركمانستان، كوريا الشمالية، أوزبكستان، وميانمار.

وأكدت الوزارة أن إعادة التصنيف هذه تهدف إلى تعزيز احترام الحرية الدينية في تلك الدول.

وكان الرئيس ترامب قد وجه انتقادات لباكستان قبل أيام، متهما إياها بـ"عدم العمل بشكل كاف" لمكافحة الإرهاب، فيما ذكرت السفيرة نيكي هايلي إن الولايات المتحدة ستخفض المساعدات المالية التي تقدمها لباكستان.