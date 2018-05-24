قلده ترامب ميدالية الشرف.. قصة بطولة أميركية

أقحم نفسه في النيران ولم يخش الموت من أجل إنقاذ زميل له، فاستحق الحصول على أرفع وسام أميركي.

ضابط القوات الخاصة في البحرية الأميركية المتقاعد بريت سلابينسكي منحه الرئيس دونالد ترامب الخميس ميدالية الشرف بسبب "هجومه الجريء" وسط النيران عندما كان يخدم في أفغانستان قبل حوالي 16 عاما.

وقال الرئيس في احتفال خاص أقيم في البيت الأبيض الخميس بهذه المناسبة إن سلابينسكي "رجل شجاع بحق".

كان ذلك في إطار مهمة "أناكوندا" لتعقب مسلحي طالبان والقاعدة المتحصنين في مواقع جبلية بشرق أفغانستان في آذار/مارس من العام 2002.

المهمة التي شاركت فيها مروحيات وقوات برية كانت واحدة من أصعب مهمات الجيش الأميركي في حرب أفغانستان.

ماذا حدث؟

في صباح يوم الرابع من آذار/مارس 2002، كان سلابينسكي يقود فريق استطلاع لقمة جبل تاكور غار، وهو جيل مغطى بالثلوج ارتفاعه أكثر من ثلاثة آلاف متر.

في هذا اليوم أقلعت من المنطقة مروحيتان من طراز تشينوك MH-47، قبل أن تتعرضا لنيران كثيفة، وسقط الضابط نيل روبرتس من إحداهما (عثر عليه مقاتلو القاعدة وقتلوه) بحسب تقرير لشبكة إيه بي سي.

اضطرت الطائرة المصابة للهبوط في أسفل الوادي تحتها لكن سلابينسكي وفريقه هرعوا للقيام بعملية إنقاذ على قمة الجبل وسط نيران ومعارك عنيفة.

يقول البيت الأبيض إنهم كانوا في مواجهة مباشرة مع المسلحين الذين أطلقوا نيرانهم من ثلاثة اتجاهات.

سلابينسكي، يقول البيت الأبيض، عرض نفسه بشكل متكرر للنيران في محاولة لإنقاذ زميله.

وبعد أن ساءت الأوضاع ووقعت إصابات وأوشكت الذخيرة على النفاد، تحرك سلابينسكي بفريقه إلى مكان آخر على جانب الجبل ومن هناك كان يسعف الجرحى وسط تبادل إطلاق النار طوال الليل.

في الصباح، سار الفريق في رحلة شاقة وسط الثلوج والنيران معا. تقول البحرية الأميركية إن سلابينسكي حمل زميلا له كان مصابا بجروح خطيرة رغم كثافة الثلوج.

لم ييأس سلابينسكي وأمر أفراد فريقه بمواصلة الدفاع عن أنفسهم واستمرت المعارك لمدة 14 ساعة أخرى حتى تم إنقاذ من تبقى منهم.

وتعتبر تلك ثالث ميدالية شرف يمنحها الرئيس دونالد ترامب، والأولى لإظهار الشجاعة في أفغانستان.

ويعتبر سلابينسكي ثاني عسكري في القوات الخاصة على قيد الحياة يمنح هذه الميدالية لإظهار الشجاعة أثناء القتال في أفغانستان، والأولى كان قد حصل عليها الضابط في القوات الخاصة إدوارد بايرز عام 2016 لدوره في إنقاذ طبيب أميركي احتجزته حركة طالبان.