هكذا استخدمت أميركا الموسيقى سلاحا ضد الاتحاد السوفيتي

تبدو الصورة بمنتهى العفوية، لكن خلفها خطة أميركية وضعت لمواجهة الاتحاد السوفيتي خلال الحرب الباردة، كان بطلها عازف الجاز لويس أرمسترونغ.

إذا كنت تتصفح الشبكات الاجتماعية بانتظام، فربما وقعت أمام عينيك صورة يظهر فيها رجلٌ من أصول إفريقية يعزف الجاز لزوجته أمام أهرامات الجيزة وأبو الهول.

وكان عازف الجاز ديزي غيليسبي، الذي توفي عام 1993، قد ذهب في جولة بالشرق الأوسط خلال خمسينيات القرن الماضي، زار خلالها تركيا وعدة دول من أجل تفنيد الادعاءات السوفيتية حول "العنصرية في أميركا".

وكانت مقطوعة "ليلة في تونس" لغيليسبي والتي تعود إلى عام 1942، ناجحة - ليس فقط في تونس - بل في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عموما.

هذه الأغنية التي تعد مزيجا بين الإيقاعات الأفرو-كوبية والإيقاعات الآسيوية، اعتبرت واحدة من أهم المقطوعات الموسيقية في أربعينيات القرن الماضي.