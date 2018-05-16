في أميركا.. اختلاف على موعد الصيام

على غرار كل رمضان، انقسم مسلمو أميركا بين من بدأ شهر الصيام الأربعاء ومن يصوم اعتبارا من الخميس.

وأعلن مجلس الفقه في أميركا الشمالية أن رمضان يبدأ الأربعاء، وأن العيد سيوافق الجمعة 15 حزيران/يونيو المقبل.

لكن مسلمين في عدة مناطق لن يصوموا حتى الخميس لأن عددا من المساجد لم يتبع مجلس الفقه الذي يعتمد على الحسابات الفلكية وليس على رؤية الهلال.

وكل عام تتكرر الأسئلة ذاتها حول موعد الصيام في الولايات المتحدة، وينتهي الأمر بصيام المسلمين في مواعيد مختلفة، كل حسب ما ترتاح إليه نفسه.

وخلافا لذلك، أعلنت الهيئات واللجان المعنية برؤية هلال شهر رمضان في العديد من الدول العربية والإسلامية والجاليات المسلمة في دول العالم أن الأربعاء هو المتمم لشهر شعبان، وأن الخميس هو غرة شهر رمضان.

جاء ذلك في كل من الإمارات والبحرين والكويت وقطر وعمان واليمن والأردن وسورية والأراضي الفلسطينية ومصر والسودان وليبيا وتونس وتركيا وإندونيسيا وماليزيا والجاليات المسلمة في روسيا وأستراليا وفرنسا وسنغافورة واليابان وكوريا الجنوبية.

وقالت المحكمة العليا في السعودية الثلاثاء "تقرر أن يوم الأربعاء هو المكمل للـ30 من شهر شعبان وأن يوم الخميس هو غرة شهر رمضان لهذا العام".

وفي لبنان، أعلنت دار الفتوى أن شهر الصيام يبدأ الخميس، بينما دعا المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى إلى رصد الهلال مساء الأربعاء.

وفي السياق ذاته، أعلن الوقف السني في العراق أن الخميس هو اليوم الأول من رمضان، بينما دعا المرجع الشيعي آية الله علي السيستاني، إلى ترقب الهلال مساء الأربعاء.