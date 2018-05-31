تطبيق الرسوم الأميركية على واردات الصلب والألومنيوم

أعلن وزير التجارة الأميركي ويلبور روس الخميس أن رسوما نسبتها 25 في المئة على واردات الصلب و10 في المئة على واردات الألومنيوم من الاتحاد الأوروبي وكندا والمكسيك ستدخل حيز التنفيذ منتصف ليل الجمعة.

وقال في تصريحات صحافية: "نتطلع إلى استمرار المفاوضات مع كل من كندا والمكسيك من جانب والمفوضية الأوروبية من جانب آخر لأن هناك مسائل أخرى نحتاج إلى تسويتها أيضا".

ولم يذكر الوزير روس تفاصيل بشأن ما يمكن فعله لإلغاء الرسوم.

وكان الرئيس دونالد ترامب قد أجل الإعفاءات الجمركية المؤقتة الممنوحة لواردات الولايات المتحدة من الصلب والألومنيوم من كندا والمكسيك والاتحاد الأوروبي حتى الأول من حزيران/يونيو، بعد أن أعلن فرض الرسوم المذكورة في آذار/مارس الماضي.

وأعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن أسفه للقرار الأميركي وأوضح للصحافيين الخميس أنه سيتشاور "مساء" مع الرئيس ترامب في هذا الشأن.

وأدانت لجنة التجارة الخارجية في البرلمان الأوروبي القرار وأكد رئيسها بيرند لانغ في بيان ضرورة أن يرد الاتحاد على الفور "بشكل قوي ولكن متناسب".

وقال رئيس البرلمان الأوروبي أنطونيو تاياني إن الاتحاد سيرد "بكل الوسائل المتاحة للدفاع عن مصالحنا".