وزير الخارجية الأميركي الجديد.. من هو مايك بومبيو؟

رشح الرئيس دونالد ترامب الثلاثاء مدير وكالة الاستخبارات (CIA) مايك بومبيو وزيرا للخارجية بدلا عن ريكس تيلرسون.

ويشغل بومبيو منصب مدير CIA منذ 23 من كانون الأول/يناير عام 2017، وما زال على مجلس الشيوخ أن يصادق على تعيينه وزيرا للخارجية.

وبومبيو كان عضوا في لجنة الاستخبارات في مجلس النواب، ولعب دورا كبيرا في لجنة تحقيق في الهجوم على القنصلية الأميركية في بنغازي سنة 2012.

وانتخب بومبيو، "55 عاما"، عضوا في مجلس النواب أول مرة سنة 2010، عن دائرة ويشيتا في ولاية كنساس، ومعروف عنه انتماؤه للجيل الأول من تيار حزب الشاي داخل الحزب الجمهوري.

بعد تخرجه من الأكاديمية العسكرية عام 1986، عمل بومبيو ضابطا في الجيش الأميركي، ودرس في جامعة هارفارد بعد تقاعده من الجيش.

وعمل أيضا محاميا في العاصمة الأميركية واشنطن، وأسس شركة للطيران وترأس شركة أخرى لتصنيع معدات حقول النفط.

بومبيو معروف بمعارضته الشديدة للاتفاق النووي مع إيران، وقد وصف إيران سابقا بأنها "أكبر داعم للإرهاب في العالم".

وعن موقفه من كوريا الشمالية، يرى بومبيو أن واشنطن لا يجب أن تقدم أي تنازلات لبيونغ يانغ خلال لقاء الرئيس دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، وأن كوريا الشمالية يجب أن تتحاور بشأن نزع سلاحها النووي.