بومبيو في زيارة مفاجئة إلى كوريا الشمالية

أعلن الرئيس دونالد ترامب أن وزير الخارجية مايك بومبيو في طريقه إلى كوريا الشمالية للاجتماع مع زعيمها كيم جونغ أون، بهدف التوصل إلى اتفاق حول جدول أعمال القمة الأميركية الكورية الشمالية المرتقبة.

زيارة بومبيو المفاجئة إلى بيونغ يانغ هي الأولى له بصفته وزيرا للخارجية لكنها الثانية بعد زيارة سرية قام بها قبل عدة أسابيع عندما كان مديرا لوكالة المخابرات المركزية الأميركية.

يرافق بومبيو في زيارته مدير التخطيط السياسي في وزارة الخارجية براين هوك ومات بوتينغر من مجلس الأمن القومي ووكيلة الوزارة لشؤون الدبلوماسية العامة بالوكالة هيذر ناورت.